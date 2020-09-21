Булатов: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 23.09.2020)
23 сентября на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA выйдет 3 серия сериала Булатов.
Остросюжетный детектив про брутального, жесткого, но в то же время харизматичного и опытного оперативника Егора Булатова, который пытается любой ценой поймать "оборотня в погонах", виновного в смерти его друга-напарника. Ради этой цели он устраивается в Службу внутренней безопасности и с рвением берется за расследования, раскрывая запутанные и изощренные схемы не чистых на руку полицейских.Булатов смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.