Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 1 серию (эфир 19.10.2020)

19 октября на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 1 серия сериала Мой мужчина, моя женщина.

Жизнь бывает непредсказуемой. Каким образом судьба могла свести обычного электрика, полицейского, переводчицу женских романов и учительницу танцев?

Паша и Вера празднуют розовую свадьбу

В 1 серии сериала Мой мужчина, моя женщина Паша и Вера празднуют десять лет брака. Вера с утра переживала, что муж забудет о круглой дате, но Павел хорошо подготовился. Он заказал цветы с доставкой, купил путевку в Турцию на 10 дней и договорился с бабушкой, чтобы сын пока что пожил у нее. Вечером Паша и Вера собираются устроить себе настоящий праздник, чтобы потом отправиться в романтическое путешествие и внести свежие нотки в совместную жизнь.

Паша в 1 серии сериала Мой мужчина, моя женщина взял отгул, чтобы провести весь день с любимой. Однако ему пришлось все-таки выйти на работу. Капризный клиент потребовал, чтобы к нему срочно приехал электрик, а сменщик Паши не вовремя запил. На объекте мужчина сильно поссорился с клиентом, и он даже не представлял, к чему это приведет.

Таня и Олег ждут ребенка

Олег окружает жену любовью и заботой в 1 серии Мой мужчина, моя женщина, ведь они уже десять лет пытаются завести детей. За это время у Тани было шесть выкидышей. Последняя беременность идет достаточно гладко, и это приносит огромную радость будущим родителям. Олег не дает Тане лишний раз напрягаться, поэтому она остается дома и занимается тем, что переводит женские романы.

Ничто не предвещало беды, когда кто-то неожиданно позвонил в дверь. Таня открыла и тут же получила заряд странного спрея в лицо. Квартиру ограбили, а Таню оставили лежать на полу. Женщина пришла в себя и поняла, что истекает кровью.

Таню срочно увезли в больницу, но ребенка не удалось спасти. Для женщины это огромный удар, ведь после шести выкидышей ей опасно предпринимать следующую попытку завести ребенка.

Как пересекутся истории всех этих людей?

Смотрите 1 серию сериала Мой мужчина, моя женщина 19 октября в 20:15-22:55 на канале СТБ и скоро - онлайн на нашем сайте tv.ua.