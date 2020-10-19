Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 2 серию (эфир 19.10.2020)

19 октября на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 2 серия сериала Мой мужчина, моя женщина.

Что ждет главных героев дальше? С какими трудностями они столкнутся? Узнаете прямо сейчас!

Три пары – три разных судьбы

В сериале Мой мужчина, моя женщина удивительным образом переплетаются жизни сразу трех пар. Павел и Вера – простая семья, которая вместе уже 10 лет. Татьяна и Олег – пара, которая скрывает личное горе за маской успеха. А Сергей и Карина никак не могут прийти к консенсусу в том, как видят свою совместную жизнь дальше. Каждой из этих пар придется столкнуться со страшным горем, но все ли из них смогут это преодолеть?

Карина пытается принять тот факт, что Сергей – инвалид

Сергей оказывается в больнице после пожара. Мужчина в тяжелом состоянии, его тело покрыто ожогами, а сам он не может даже есть. Карина приходит его навестить, но ей тяжело находится рядом с Сергеем. Кажется, девушка не готова принять тот факт, что ее любимый больше не сильный и мужественный красавец. Однако сам Сергей во 2 серии мелодрамы Мой мужчина, моя женщина 2020 впервые решает поговорить с Кариной о совместном будущем: свадьбе, доме, детях. Но Карина не может это слышать и покидает палату со слезами на глазах. В коридоре девушка встречает доктора, который сообщает ей, что с подобными травмами, как у Сергея, он больше не сможет работать в полиции, и ему придется жить на пособие по инвалидности. Но готова ли Карина разделить с любимым такую участь? Это вы узнаете в сериале Мой мужчина, моя женщина 2020.

Вера пытается помочь Сергею, а Татьяна впадает в депрессию

От пожара в доме Сергея пострадал не только он сам, но и его электрик Павел. Мужчину увольняют с работы, так как именно его винят в случившемся. Его жена Вера уговаривает Сергея не доводить дело до суда, и тогда они с Павлом смогут финансово помочь мужчине с лечением. Сергей вложил все свои деньги в строительство дома и теперь у него ничего нет. В сериале Мой мужчина, моя женщина 2020 темные времена наступают и у Татьяны и Олега. После очередного выкидыша женщина впадает в глубокую депрессию, и муж пытается всеми силами вернуть жену к нормальной жизни. В итоге Татьяна и Олег находят еще один способ, как можно родить родного ребенка. Что же придумала отчаявшаяся пара?

Смотрите 2 серию сериала Мой мужчина, моя женщина 19 октября в 20:15-22:55 на канале СТБ и скоро - онлайн на нашем сайте tv.ua.