Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 12 серию (эфир 27.10.2020)

24 октября 2020 17:40 Александр Кива
Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 12 серию (эфир 27.10.2020)
Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 12 серию (эфир 27.10.2020)
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27 октября на 1+1 и на нашем сайте tv.ua выйдет 12 серия сериала Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений.

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Смотрите в 12 серии сериала Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: По сюжету нового сезона, который выйдет под названием «СидОренко-СидорЕнко. Ремонт отношений», в семьях происходит изменение социальных статусов. Теперь Петр становится владельцем роскошного особняка, а Александр живет на его территории. Однако руки Саша не опускает, и пытается наладить свой бизнес. О своем деле мечтают также Леся и Оля, хоть найти общий язык им будет нелегко. Ребята Рома и Вова поступают в вузы и начинают взрослую жизнь, а их неугомонный Дед встречает новую любовь.

Смотрите онлайн 12 серию сериала Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений на нашем сайте tv.ua после 29 октября.

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