Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 21 серию (эфир 04.11.2020)

30 октября 2020 23:55 Александр Кива
Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 21 серию (эфир 04.11.2020)

4 ноября на 1+1 и на нашем сайте tv.ua выйдет 21 серия сериала Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений.

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Смотрите в 21 серии сериала Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: По сюжету нового сезона, который выйдет под названием «СидОренко-СидорЕнко. Ремонт отношений», в семьях происходит изменение социальных статусов. Теперь Петр становится владельцем роскошного особняка, а Александр живет на его территории. Однако руки Саша не опускает, и пытается наладить свой бизнес. О своем деле мечтают также Леся и Оля, хоть найти общий язык им будет нелегко. Ребята Рома и Вова поступают в вузы и начинают взрослую жизнь, а их неугомонный Дед встречает новую любовь.

Смотрите онлайн 21 серию сериала Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений на нашем сайте tv.ua после 6 ноября.

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