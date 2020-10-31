Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 23 серию (эфир 05.11.2020)
31 октября 2020 00:35
5 ноября на 1+1 и на нашем сайте tv.ua выйдет 23 серия сериала Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений.
Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: По сюжету нового сезона, который выйдет под названием «СидОренко-СидорЕнко. Ремонт отношений», в семьях происходит изменение социальных статусов. Теперь Петр становится владельцем роскошного особняка, а Александр живет на его территории. Однако руки Саша не опускает, и пытается наладить свой бизнес. О своем деле мечтают также Леся и Оля, хоть найти общий язык им будет нелегко. Ребята Рома и Вова поступают в вузы и начинают взрослую жизнь, а их неугомонный Дед встречает новую любовь.
Смотрите онлайн 23 серию сериала Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений на нашем сайте tv.ua после 6 ноября.