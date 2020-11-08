Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 27 серию (эфир 10.11.2020)
8 ноября 2020 14:45
Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 27 серию (эфир 10.11.2020)
пресс-служба
10 ноября на 1+1 и на нашем сайте tv.ua выйдет 27 серия сериала Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений.
Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: По сюжету нового сезона, который выйдет под названием «СидОренко-СидорЕнко. Ремонт отношений», в семьях происходит изменение социальных статусов. Теперь Петр становится владельцем роскошного особняка, а Александр живет на его территории. Однако руки Саша не опускает, и пытается наладить свой бизнес. О своем деле мечтают также Леся и Оля, хоть найти общий язык им будет нелегко. Ребята Рома и Вова поступают в вузы и начинают взрослую жизнь, а их неугомонный Дед встречает новую любовь.
Смотрите онлайн 27 серию сериала Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений на нашем сайте tv.ua после 11 ноября.