Продается дом с собакой: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 16.11.2020)

16 ноября на канале СТБ на нашем сайте TV.UA состоялась премьера 4-серийной мелодрамы "Продается дом с собакой".

Сюжет мелодрамы Продается дом с собакой : главная героиня сериала, Полина, в один момент остается без возлюбленного, работы и съемной квартиры. Это огорчает ее гораздо больше, чем известие о смерти отца, на которого она обижена с детства и с которым не общалась последние пять лет. Полина едет в родной город, чтобы поскорее продать его дом, вернуться и снова завоевать свое место под солнцем в большом городе. Но именно в отцовском доме она осознает, как ошибалась насчет своей семьи.

Там же девушку ждет и судьбоносное знакомство с врачом-ветеринаром Валерием, которого сыграл любимец телезрительниц Антон Батырев. Дадут ли они шанс друг другу на взаимные и искренние чувства или же вернутся в прежнюю жизнь – зрители узнают в эфире.

Сериал Продается дом с собакой от 16.11.2020 смотрите в 20:15 на канале СТБ 16 и 17 ноября и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.