Пришелец: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

30 ноября 2020 00:50 Юлия Крутиева
Пришелец: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)
Пришелец: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)
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30 ноября на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 серию сериала Пришелец.

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Смотрите во 2 серии ситкома Пришелец: молодая семейная пара только-только начала налаживать семейный быт и отношения, но тут им на голову сваливается пришелец. Его корабль потерпел крушение, а милая и симпатичная девушка Оксана решает приютить его, в чем убеждает и своего жениха Колю. Казалось бы, что добрый поступок не может привести к последствиям. Но гость из другой планеты словно притягивает проблемы, которые приходится решать Оксане и Коле. 

2 серию сериала Пришелец смотрите 30.11.2020 в 19:45 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии ситкома Пришелец смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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