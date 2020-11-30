Пришелец: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 01.12.2020)
30 ноября 2020 22:43
Юлия Крутиева
Пришелец: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 01.12.2020)
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1 декабря на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 3 серию сериала Пришелец.
Смотрите в 3 серии ситкома Пришелец
: молодая семейная пара только-только начала налаживать семейный быт и отношения, но тут им на голову сваливается пришелец. Его корабль потерпел крушение, а милая и симпатичная девушка Оксана решает приютить его, в чем убеждает и своего жениха Колю. Казалось бы, что добрый поступок не может привести к последствиям. Но гость из другой планеты словно притягивает проблемы, которые приходится решать Оксане и Коле.
3 серию сериала Пришелец смотрите 01.12.2020 в 19:15 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все серии ситкома Пришелец смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.