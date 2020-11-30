Вызов: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

30 ноября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 9 серию сериала Вызов.

В сериале Вызов будут присутствовать катастрофы, героические спасения, бессмысленные аварии и мгновенная реакция спецслужб. Это не только художественное отображение реальных жизненных ситуаций, но и руководство, как действовать, попав в беду и как избежать подобных проблем.

В основе сериала – реальные, невыдуманные сюжеты. Каждый эпизод расскажет зрителям две отдельные истории спасения, соединенные между собой непредвиденными обстоятельствами. Спасая людей, герои проекта каждый раз будут оказываться перед своим непростым выбором.

9 серию сериала Вызов смотрите 30.11.2020 в 17:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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