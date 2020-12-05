Верная подруга: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.12.2020)
5 декабря 2020 23:41
Юлия Крутиева
Верная подруга: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.12.2020)
пресс-служба
6 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA состоится премьера 4-серийной мелодрамы "Верная подруга".
Сюжет мелодрамы Верная подруга
: в жизни Кати Смолиной случается непоправимое: в автомобильной аварии погибает ее муж Андрей, а лучшая подруга Инна, находившаяся с ним в одной машине, попадает в реанимацию. Катя забирает дочку Инны к себе в дом. Сама Катя не может иметь детей и тем труднее она переживает гибель мужа – у нее ничего не осталось от их любви. Кроме того, свекровь осыпает ее постоянными упреками и обвиняет в смерти Андрея – ведь именно она уговорила мужа отвезти подругу в оздоровительный лагерь к больной Маше. А вскоре Катя узнает, что ее муж и лучшая подруга были любовниками…
Сериал Верная подруга от 06.12.2020 смотрите в 17:00 и продолжение в 21:00 на канале Украина, и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.