Родня: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 08.12.2020)

8 декабря на канале 1+1 и на нашем сайте tv.ua зрители увидели 7 серию сериала Родня.

Смотрите в 7 серии сериала Родня

Артем - столичный ловелас. Он работает в элитной фирме и уже привык к шумной жизни в Киеве. Хотя, не так давно он был простым парнем из провинциального городка Родня. Именно там он оставил свою семью и невесту, когда отправился покорять столицу. Но изменилась не только жизнь Артема, но и он сам. Поэтому он пытается и носа не показывать в родном городе.

На работе Артем получает новое задание от руководства. Они хотят построить новый торговый центр. И все бы ничего, если бы строительство планировалось не в Родне...

7 серию сериала Родня смотрите 8 декабря в 20:45-22:00 на канале 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.