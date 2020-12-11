Родня: смотреть онлайн 11 серию (эфир от 09.12.2020)

11 декабря 2020 01:15 Александр Кива
Родня: смотреть онлайн 11 серию (эфир от 09.12.2020)
Родня: смотреть онлайн 11 серию (эфир от 09.12.2020)
пресс-служба

9 декабря на канале 1+1 и на нашем сайте tv.ua зрители увидели 11 серию сериала Родня.

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Смотрите в 11 серии сериала Родня:

Артем - столичный ловелас. Он работает в элитной фирме и уже привык к шумной жизни в Киеве. Хотя, не так давно он был простым парнем из провинциального городка Родня. Именно там он оставил свою семью и невесту, когда отправился покорять столицу. Но изменилась не только жизнь Артема, но и он сам. Поэтому он пытается и носа не показывать в родном городе.

На работе Артем получает новое задание от руководства. Они хотят построить новый торговый центр. И все бы ничего, если бы строительство планировалось не в Родне...

11 серию сериала Родня смотрите скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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