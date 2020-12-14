Родня: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 14.12.2020)

14 декабря 2020 00:45 Александр Кива
Родня: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 14.12.2020)
Родня: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 14.12.2020)
кадр из видео

14 декабря на канале 1+1 и на нашем сайте tv.ua зрители увидели 16 серию сериала Родня.

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Смотрите в 16 серии сериала Родня:

Артем возвращается в родной маленький городок после 10 лет жизни в столице. За все время он ни разу не посещал семью и любимую девушку, которую когда-то обещал забрать с собой. Артем приехал на родину по заданию шефа, который хочет на месте дома культуры построить торговый центр. В родном городке главного героя ждут множество приключений и испытаний, встречи с семьей, друзьями и первой любовью, а также переосмысление жизненных приоритетов и настоящих ценностей.

16 серию сериала Родня смотрите 14 декабря в 20:45-22:00 на канале 1+1 и 17 декабря онлайн на нашем сайте TV.UA.

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