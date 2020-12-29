18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)

29 декабря 2021 22:13 Юлия Крутиева
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)
пресс-служба

31 декабря в 12:00 на канале Украина и на нашем сайте TV.UA состоится премьера 4-серийной мелодрамы "18-летний олигарх".

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Сюжет мелодрамы 18-летний олигарх: успешный олигарх Эдик ведет разгульный образ жизни, не уважает и не ценит других. В один день его прежняя жизнь рушится – он узнает об измене жены и серьезных проблемах со здоровьем. Пытаясь наказать неверную супругу, Эдик решает передать компанию и все имущество своей внебрачной 18-летней дочке Лесе, живущем в глухом селе. Но найти с ней общий язык окажется совсем непросто – мужчина бросил ее маму много лет назад, а саму девушку никогда раньше не видел.

Сериал 18-летний олигарх от 31.12.2020 смотрите в 12:00 и продолжение в 15:20 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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