18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)
29 декабря 2021 22:13
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)
пресс-служба
31 декабря в 12:00 на канале Украина и на нашем сайте TV.UA состоится премьера 4-серийной мелодрамы "18-летний олигарх".
18-летний олигарх: успешный олигарх Эдик ведет разгульный образ жизни, не уважает и не ценит других. В один день его прежняя жизнь рушится – он узнает об измене жены и серьезных проблемах со здоровьем. Пытаясь наказать неверную супругу, Эдик решает передать компанию и все имущество своей внебрачной 18-летней дочке Лесе, живущем в глухом селе. Но найти с ней общий язык окажется совсем непросто – мужчина бросил ее маму много лет назад, а саму девушку никогда раньше не видел.
Сериал 18-летний олигарх от 31.12.2020 смотрите в 12:00 и продолжение в 15:20 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.