Немая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 02.01.2021)

2 января 2021 00:35 Александр Кива
Немая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 02.01.2021)
Немая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 02.01.2021)
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2 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышла 4-серийная мелодрамы Немая. Вы можете смотреть сериал онлайн прямо сейчас.

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Майор Николай Шершнев человек с тяжелым характером, но великолепный следователь, а еще он отец-одиночка, воспитывающий дочь-подростка. Виктория не совсем обычный подросток – из-за пережитого несколько лет назад горя она совсем перестала говорить. Жизнь Николая точно не назовешь рутинной, ведь он балансирует между попытками наладить отношения с дочерью и напряженной работой. И если в расследованиях ему помогает молодая следователь Кира и судмедэксперт Алексей, то в отношениях с дочерью Николай один на один со своими страхами и сомнениями. Пока в его жизни не появляется школьный психолог Надежда… Сможет ли Николай найти баланс между работой и семьей? И почему в последнее время в городе участились самоубийства подростков?

Смотреть онлайн 1 серию сериала Немая от 02.01.2021

Смотреть онлайн 2 серию сериала Немая от 02.01.2021

Смотреть онлайн 3 серию сериала Немая от 02.01.2021

Смотреть онлайн 4 серию сериала Немая от 02.01.2021

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