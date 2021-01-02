Колье для снежной бабы: смотреть фильм онлайн (эфир от 03.01.2021)
3 января на СТБ выйдет повтор фильма Колье для снежной бабы. Смотрите мелодраму прямо сейчас - онлайн на tv.ua.
Жанр: мелодрама Тип: телефильм
Год: 2007
Производство: FILM.UA , Production UA
Продолжительность: 90 мин.
Режиссер: Александр Даруга, Александр Богданенко
Продюсер: Виктор Мирский, Юлия Чернявская, Олег Щербина
Оператор: Игорь Иванов
Автор сценария: Александр Даруга, Григорий Ховрах
В ролях: Ольга Будина, Олег Фомин, Иван Оганесян, Дмитрий Лаленков, Ирма Витовская, Екатерина Кистень, Маша Ефросинина
Смотрите фильм Колье для снежной бабы онлайн бесплатно на tv.ua.