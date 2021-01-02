Колье для снежной бабы: смотреть фильм онлайн (эфир от 03.01.2021)

2 января 2021 00:19 Александр Кива
Колье для снежной бабы: смотреть фильм онлайн (эфир от 03.01.2021)
Колье для снежной бабы: смотреть фильм онлайн (эфир от 03.01.2021)
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3 января на СТБ выйдет повтор фильма Колье для снежной бабы. Смотрите мелодраму прямо сейчас - онлайн на tv.ua.

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На горнолыжном курорте в живописных Карпатах встречаются двое молодых людей: Кирилл — сторонник свободных отношений, напрочь не верящий в любовь, и Катя, которую предал любимый человек, и теперь она отчаянно надеется устроить личную жизнь. А в канун Нового года так хочется верить в сказку…

Жанр: мелодрама Тип: телефильм

Год: 2007

Производство: FILM.UA , Production UA

Продолжительность: 90 мин.

Режиссер: Александр Даруга, Александр Богданенко

Продюсер: Виктор Мирский, Юлия Чернявская, Олег Щербина

Оператор: Игорь Иванов

Автор сценария: Александр Даруга, Григорий Ховрах

В ролях: Ольга Будина, Олег Фомин, Иван Оганесян, Дмитрий Лаленков, Ирма Витовская, Екатерина Кистень, Маша Ефросинина

Смотрите фильм Колье для снежной бабы онлайн бесплатно на tv.ua.

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