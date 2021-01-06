Лучший сыщик: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 06.01.2021)

6 января на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA состоится премьера 1 пилотной серии ретро-детектива Лучший сыщик.

Смотрите в пилотной серии ретро-детектива Лучший сыщик : Филер охранной фирмы Иван Подопригора устал от рутины большого города и решил переехать на хутор на Полтавщине. Однако спокойная жизнь явно не для нашего главного героя, и Ивана влечет жажда приключений. Подопригора становится частным детективом и начинает открывать для себя темные стороны жизни с виду тихого и неприглядного хутора. При помощи острого ума, дедукции и наблюдательности Иван начинает раскрывать преступления одно за одним.

Подопригоре придется вернуться в город

Ивану Карповичу придется отвлечься от беззаботной жизни на хуторе и вновь окунуться в дела города. На этот раз к Подопригоре обратился банкир Хомутинский, чей банк нагло ограбили. Из помещения вынесли абсолютно все: драгоценности, деньги и ценные бумаги. Такое серьезное дело под силу только лучшему детективу, поэтому Иван Карпович смело берется за расследование. Однако не успел еще Подопригора найти хотя бы одного подозреваемого, как узнал, что местные власти арестовали Хомутинского. Но Иван Карпович считает, что у них не было ни единого основания для его задержания. Также становится известно, что сторож банка покончил с собой, но правда ли это? Узнаете в ретро-сериале Лучший сыщик 2021.

Подопригора находит себе незаменимую помощницу

И пока расследование завело Ивана Карповича в тупик, детектив находит себе помощницу. Местная жительница Ульяна едва ли умеет читать, однако обладает отличной памятью и невероятной наблюдательностью. Подопригора быстро оценивает таланты женщины и предлагает ей переехать к нему на хутор. Возможно, именно Ульяна поможет Ивану Карповичу раскрыть сложное дело. Продолжение расследования смотрите в детективном сериале Лучший сыщик 1 сезон 1 серия от 06.01.2021.

1 пилотную серию сериала Лучший сыщик смотрите 6 января в 21:30 на ICTV и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.