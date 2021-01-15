Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

15 января 2021 21:37 Юлия Крутиева
Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
пресс-служба

16 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4-серийная мелодрама "Несладкая месть".

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Сюжет мелодрамы Несладкая месть: Катя – обычная студентка, влюбилась впервые в жизни. Она встретила своего принца – Виктора – красивого, богатого и любящего молодого человека. О таком мужчине простая девушка, как она, могла только мечтать. Но Катя не подозревает, что Виктор появился в ее жизни не случайно. На самом деле он – одержимый местью пасынок ее отца. Отец Кати – Михаил  много лет скрывал, что живет на две семьи. Узнав правду о муже-обманщике и аферисте, мать Виктора покончила с собой. В итоге, Михаилу, виновному в смерти жены, досталась половина ее имущества.

Сериал Несладкая месть от 16.01.2021 смотрите в 11.10 и продолжение в 15.20 на канале Украина и онлайн на нашем сайте TV.UA.

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