На SWEET.TV начался эксклюзивный показ сериала «С кем поведешься» за 3 дня до премьеры на ТВ

На SWEET.TV начался эксклюзивный показ сериала «С кем поведешься» за 3 дня до премьеры на ТВ

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV начал эксклюзивный допремьерный показ сериала «С кем поведешься» от 1+1.

Каждый эпизод будет появляться на сервисе за три дня до премьеры на телевидении и будет доступен бесплатно в пределах подписки только на SWEET.TV. Первая серия открылась на платформе 12 февраля.

SWEET.TV и телеканал 1+1 представляют эксклюзивную онлайн-премьеру сериала «С кем поведешься». Каждый эпизод будет появляться на платформе онлайн-кинотеатра за три дня до телепремьеры и будет доступен в подписке без доплат.

«Для нас очень важно эксклюзивно давать абонентам качественный контент украинского производства. Именно поэтому мы договорились с 1+1, чтобы сериал «С кем поведешься» транслировался только на нашем сервисе еще до того, как выйдет на самом телеканале. Одна из наших задач — давать украинцам контент раньше, чем его увидят другие, и я очень рад, что нам это удалось благодаря сотрудничеству с телеканалом», — отметил директор SWEET.TV Александр Резунов.

Подобное сотрудничество между телеканалом и онлайн-кинотеатром SWEET.TV происходит впервые. Проекты, когда премьера сначала появляется в библиотеке стриминговых сервисов, а уже потом — в эфире телеканала, является новым трендом для украинской индустрии.

Главные роли в сериале исполнили актриса «Женского Квартала» Ольга Жуковцова и звезда «Больших Вуйок» Лилия Ребрик. Также зрители могут насладиться игрой звездной семьи Натальи Денисенко и Андрея Фединчика, звезды «Больших Вуйок» Инны Приходько и других любимых актеров.

Сюжет погружает в историю девушки Марины. Ей 35 лет, она очень интеллигентная, у нее есть уютная квартира и муж-банкир, ради которого она отказалась от карьеры и друзей. Но однажды он признается, что нашел молодую любовницу и хочет развестись.

Марина в шоке. Она садится за руль автомобиля и случайно сбивает девушку на скутере. Полицейские советуют уладить конфликт мирным путем. Так в роскошной квартире Марины появляется полная ее противоположность — провинциалка Галина с дочерью.

Они совершенно разные и вместе погружаются в водоворот невероятных приключений. Но смогут ли они жить под одной крышей?

Первый эпизод сериала «С кем поведешься» появлся на SWEET.TV 12 февраля.

Справка:

SWEET.TV — национальный онлайн-кинотеатр с доступом к украинскому национальному и премиального HD-телевидению, украинским фильмам, а также рейтинговым мировым кинохитам от Disney, Universal, Paramount, Sony, Metro-Goldwyn-Mayer и др. с украинской дорожкой. Весь контент можно смотреть в HD качестве на любых устройствах (телевизор, планшет, компьютер, смартфон).

Интерфейс приложения SWEET.TV — один из самых дружественных и интуитивно-понятных на украинском рынке. Работа платформы остается стабильной даже на слабых устройствах и с минимальной скоростью интернета, позволяет смотреть фильмы, сериалы и телеканалы даже в горах или в дороге. Также есть возможность поставить телеэфир на паузу и просматривать передачи в записи в течение 7 дней.