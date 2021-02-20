Нарисуй мне маму: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 21.02.2021)

20 февраля 2021 12:10 Юлия Крутиева
Нарисуй мне маму: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 21.02.2021)
Нарисуй мне маму: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 21.02.2021)
Ivory Films

21 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4-серийная мелодрама "Нарисуй мне маму".

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В основе сюжета мелодрамы Нарисуй мне маму – история музейного работника Нины Косенковой, которая живет почти затворнической жизнью. Круг ее общения – это картины в музее и приятельница по дому Елена Николаевна, в прошлом известная оперная певица. Елена Николаевна в силу своего возраста и почти патологического недоверия к окружающим никогда не покидает своей квартиры. Но именно она и ее жилище стали лакомым куском для «черных риелторов».

Нина случайно знакомится в магазине с мальчиком Санькой, у которого накануне в автомобильной катастрофе погибли сестричка и мама, и обещает мальчишке нарисовать портрет его мамы. На работе у Нины начинают происходить неприятные вещи – здание музея собираются отобрать, и в результате все картины и работники музея могут оказаться на улице. Девушка пытается бороться с чиновниками и отстаивать музей, но наталкивается на массу преград. Опасаясь остаться без работы и средств к существованию, Нина сдает комнату в своей квартире Роману, весьма приятному и образованному молодому человеку. Казалось бы, и материальное положение Нины может наладиться и, возможно, произойдут изменения в ее личной жизни, но через некоторое время оказывается, что Роман вовсе не тот, за кого себя выдает…

Сериал Нарисуй мне маму от 21.02.2021 смотрите в 17:00 и продолжение в 21:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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