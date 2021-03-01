Экстрасенс 1 серия: Проклятый старый дом - смотреть онлайн эфир от 01.03.2021

1 марта на канале НЛО TV выйдет 1 серия сериала Экстрасенс. 1 серию смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Смотрите в 1 серии сериала Экстрасенс:

На прием к Любомиру Мерлану (Косте) приходит клиент и жалуется, что его жена и сын ощущают присутствие призрака умершего отца. Он берется за расследование. Параллельно Костя стремится избавиться от переселившегося к нему брату Игорю, дает советы, как вернуть жену. Игорь, используя советы Кости, пытается заставить жену Вику ревновать. Уна осваивается в условиях нового финансового положения – зарплаты барменши.

1 серию сериала Экстрасенс от 01.03.2021 смотрите с 18:00 на канале НЛО TV и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.