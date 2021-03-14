Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)
14 марта 2021 05:00
Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)
пресс-служба
14 марта на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4-серийная мелодрама "Слабое звено".
сериала Слабое звено: Людмила и Виктор Куприяновы были образцово-показательной семьей. Но однажды утром Людмила целует мужа и уходит на работу, а днем ей сообщают, что Виктор покончил с собой. В предсмертной записке он называет ее странным именем Гаруда и обвиняет ее в своей смерти. Людмила в ужасе, этого просто не может быть. Но теперь это ее действительность. Друзья, которые окружают Людмилу, стараются ее утешить, успокоить, поддержать. Однако постепенно Людмила понимает, что среди друзей кто-то является врагом. Кто-то близкий угрожал Виктору, заставил его прыгнуть с моста в бурную реку, зная, что Виктор не умеет плавать. Кто-то очень близкий теперь стремится уничтожить и саму Людмилу, и их дочь. Ей нужно срочно во всем разобраться...
Сериал Слабое звено от 14.03.2021 смотрите в 17:20 и продолжение в 21:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.