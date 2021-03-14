Папа рулит-3: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 15.03.2021)
14 марта 2021 20:35
Юлия Туренко
Папа рулит-3: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 15.03.2021)
пресс-служба
15 марта на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 серию сериала Папа рулит-3.
Смотрите во 2 серии ситкома Папа рулит-3
: Саша и Настя очень открытые люди, поэтому с самого начала они делились многими своими проблемами. Теперь зритель узнает об истинных скелетах в шкафу, которые героям ситкома точно не скрыть. Если раньше самым большим ужасом Саши было остаться наедине с дочерью, у которой впервые начались критические дни, то в этот раз он окажется в ловушке – Катя убежит из дома, Настя станет главной на стройке, Даня едва не разобьет автомобиль, а Ева... Ева, как всегда, просто лапочка. В новом сезоне самые большие изменения произойдут в жизни Марка. Они довольно трагические и неожиданные.
2 серию сериала Папа рулит-3 смотрите 15 марта в 18:45 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все серии ситкома Папа рулит смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.