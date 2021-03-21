Королева дорог: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 21.03.2021)

21 марта 2021 12:30 Юлия Туренко
Королева дорог: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 21.03.2021)
Королева дорог: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 21.03.2021)
пресс-служба

21 марта на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4-серийная мелодрама "Королева дорог".

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Сюжет сериала Королева дорог: после аварии дальнобойщик Сеня вынужден оставить работу. Чтобы разобраться с долгами и прокормить семью, его жене-домохозяйке Славе ничего не остается, как самой сесть за руль фуры. Девушке придется преодолеть нечестное соперничество, деловые неудачи, поломки фуры, побороть неприятие окружающих, в том числе своих коллег-дальнобойщиков. А главное – наконец поверить в собственные силы.

Сериал Королева дорог от 21.03.2021 смотрите в 17:00 и продолжение в 21:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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