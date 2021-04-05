Бедная Саша 9 серия: смотреть онлайн эфир от 03.03.2021

5 апреля 2021 16:40 Александр Кива
Бедная Саша 9 серия: смотреть онлайн эфир от 03.03.2021
Бедная Саша: смотреть онлайн 9 серию
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Смотрите онлайн на tv.ua 9 серию сериала Бедная Саша.

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Смотрите в сериале Бедная Саша: Незадолго до своей свадьбы Саша узнает, что беременна. Она готова поделиться счастьем с любимым, но вместо свадебного платья и фаты вынуждена купить билет на поезд, чтобы исчезнуть из родного города навсегда. В поезде девушка знакомится с авантюристкой Валерией. Новая знакомая, спровоцировала серьезную аварию на железной дороге и сбежала с места происшествия, забрав большую сумму денег из соседнего купе. Саша приходит в сознание уже в больнице и узнает, что ее обвиняют в том, что произошло, и принимают за Леру. Впоследствии девушка вынуждена жить под чужим именем и постоянно ожидает разоблачения, ведь с одной стороны ее разыскивает полиция, с другой — бандиты.

9 серию сериала Бедная Саша от 03.03.2021  смотрите онлайн на tv.ua.

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