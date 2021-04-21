Пришелец-2: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.04.2021)

21 апреля 2021 13:15 Юлия Туренко
Пришелец-2: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.04.2021)
Пришелец-2: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.04.2021)
кадр из сериала

21 апреля на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 15 серию сериала Пришелец-2. 15 серию ситкома Пришелец 2 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Смотрите в 15 серии ситкома Пришелец-2: Кто сказал, что инопланетных существ не существует? Оксана и ее семья могут уверенно покрутить пальцем у виска перед этим человеком. Ведь в их спокойные будни ворвалось настоящее «космическое счастье»! Пришелец Ваня уже длительное время живет в их семье и пытается изучать человеческую культуру. Удастся ли ему освоить эту нелегкую науку, когда даже сами люди еще ее совершенно не знают?

15 серию сериала Пришелец-2 смотрите 21 апреля в 19:15 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии ситкома Пришелец смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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