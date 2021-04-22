Пришелец-2: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 22.04.2021)
22 апреля 2021 18:50
Юлия Туренко
Пришелец-2: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 22.04.2021)
кадр из сериала
22 апреля на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 18 серию сериала Пришелец-2. 18 серию ситкома Пришелец 2 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Смотрите в 18 серии ситкома Пришелец-2
: Кто сказал, что инопланетных существ не существует? Оксана и ее семья могут уверенно покрутить пальцем у виска перед этим человеком. Ведь в их спокойные будни ворвалось настоящее «космическое счастье»! Пришелец Ваня уже длительное время живет в их семье и пытается изучать человеческую культуру. Удастся ли ему освоить эту нелегкую науку, когда даже сами люди еще ее совершенно не знают?
18 серию сериала Пришелец-2 смотрите 22 апреля в 19:45 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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