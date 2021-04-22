Пришелец: самые смешные эпизоды 2 сезона комедийного сериала

На телеканале ТЕТ 12 апреля состоялась премьера нового сезона неопознанной летающей комедии «Пришелец».

Каждый в семье должен быть занят своим делом

Зрители продолжают наслаждаться приключениями инопланетного гостя в простой украинской семье, смешными жизненными ситуациями, которые случаются с героями, ждать свадьбы Коли и Оксаны и возвращения пришельца на свою планету. И пока вы смотрите «Пришельца» на ТЕТ по будням в 19:15, мы собрали самые курьезные эпизоды в сериале.

Семья разделилась на два конкурирующих лагеря – мужской и женский. Команды планируют доказать друг другу, что им под силу и стулья изготавливать, и картофель варить. Без потерь среди гвоздей, кастрюль и перфораторов не обойтись. Но есть важный вопрос: к какому лагерю примкнуть пришельцу?

Как спасти заведение от ревизии

В кафе «Тарасовка» приехал... ревизор! И Коля (Владимир Кравчук) не уверен, что сможет пройти проверку. Поэтому владельцем заведения временно стал пришелец. Как он попытается перехитрить местное телевидение, смотри в видео.

Чей пульт?

Когда у мужчины на носу финал чемпионата по шахматам, а у женщины – последний эпизод любимого сериала, битва за диван у телевизора обещает быть легендарной! Как думаете, кто из этих двух получит право на пульт, если в ход пойдет проверенная женская истерика?

Делай, как я скажу

Народная мудрость гласит – лучше слушать старших, иначе будет плохо.

На одном из важнейших предметов (физкультуре) любимый внук Люды (Леся Самаева) получил двойку. Бывшая гимнастка решила, что не оставит этот вопрос без своего вмешательства и применила проверенный принцип: делай или по-хорошему, или по-моему. Кажется, это работает!