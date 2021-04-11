Пришелец-2: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

11 апреля 2021 23:38 Юлия Туренко
Пришелец-2: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
Пришелец-2: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
пресс-служба

12 апреля на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 1 серию сериала Пришелец-2. 1 серию ситкома Пришелец 2 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Смотрите в 1 серии ситкома Пришелец-2: Кто сказал, что инопланетных существ не существует? Оксана и ее семья могут уверенно покрутить пальцем у виска перед этим человеком. Ведь в их спокойные будни ворвалось настоящее «космическое счастье»! Пришелец Ваня уже длительное время живет в их семье и пытается изучать человеческую культуру. Удастся ли ему освоить эту нелегкую науку, когда даже сами люди еще ее совершенно не знают?

1 серию сериала Пришелец-2 смотрите 12 апреля в 18:15 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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