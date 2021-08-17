Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию от 17.08.2021

17 августа 2021 19:22 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию от 17.08.2021
Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию от 17.08.2021
пресс-служба

17 августа на канале НЛО TV выйдет 3 серия сериала Заряженные 2 сезон. 3 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 3 серии сериала Заряженные 2 сезон: Катя неожиданно просыпается в одной кровати со своим другом Богданом. К ее удивлению, девушка совершенно не помнит, что происходило вчера ночью. Но с утра ее день то и дело не клеится: электроприборы рядом с ней ведут себя странно, телефон сел, эскалатор сломался, а кроме того, она получает странное сообщение от незнакомца. Вскоре оказывается, что все это не случайности и у компании «заряженных» друзей появились серьезные проблемы…

3 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите скоро - онлайн на tv.ua.

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