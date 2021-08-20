Однажды под Полтавой 13 сезон: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 20.03.2021)

20 августа 2021 21:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Однажды под Полтавой 13 сезон: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 20.03.2021)
Однажды под Полтавой-13: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 20.03.2021)
пресс-служба

20 августа на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 9 серию сериала Однажды под Полтавой-13. 9 серию 13 сезона сериала Однажды под Полтавой смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 8 серии сериала Однажды под Полтавой-13: Яринка послала Юрчика за кувшинами. Неожиданно Юрчик находит в одном из них старую колоду игральных карт. Теперь эти карты постоянно препятствуют, когда Яринка просит мужа о помощи. Тем временем в ресторанчик пришел влюбленный посетитель, который бьет посуду, чтобы привлечь внимание участковой.

9 серию сериала Однажды под Полтавой-13 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии ситкома Однажды под Полтавой смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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