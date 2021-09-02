Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 4 серию от 31.08.2021

30 августа на канале НЛО TV вышла 4 серия сериала Заряженные 3 сезон. 4 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 4 серии сериала Заряженные 2 сезон

Компания «заряженных» друзей продолжает размышлять о том, как заработать миллион, чтобы получить наследство Богдана, оставшееся ему от отца. Они обдумывают идеи для стартапа, который мог бы принести хорошие деньги. Вот только найти дело, способное быстро и эффективно обеспечить высокий заработок, оказывается совсем непросто… Однако «заряженные» так просто не сдадутся и попытаются найти выход из сложившейся ситуации!

4 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.