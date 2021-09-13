Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 20 серию от 10.09.2021

10 сентября на канале НЛО TV вышла 20 серия сериала Заряженные 3 сезон. 20 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 20 серии сериала Заряженные 2 сезон

Финальная серия третьего сезона точно удивит зрителей! Неожиданно счет «заряженных» окажется заблокированным. И в предательстве общих интересов друзья начнут подозревать одного из них. Кроме того, в опасности будет их любимое место для совместных посиделок – уже полюбившийся и главным героям, и зрителям гараж. Но сможет ли компания справиться с этим «джек-потом» неприятностей и все же достичь цели, к которой так сильно стремилась? А также, что станет главной неожиданностью всего сезона? Об этом зрители узнают в новой увлекательной серии!

20 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.