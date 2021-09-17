Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)

18 сентября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4-серийный фильм "Материнское сердце". 1-4 серии сериала Материнское сердце смотрите онлайн на TV.UA.

События картины начинаются в 1985 году, так что киношникам пришлось потрудиться над воссозданием антуража конца прошлого века и поиском необходимого реквизита. Главный герой истории – пожарный Григорий Вершинин. Мужчина тяжело переживает разрыв с уже бывшей невестой Викой, врачом, которая бросила его ради Самойлова, главврача больницы. Но однажды все меняется – во время пожара в здании детской библиотеки едва не погибает одна из сотрудниц, Ольга. Из огня Ольгу спасает Григорий. Они влюбляются друг в друга и женятся. Спустя девять месяцев Ольга рожает в роддоме двух здоровых мальчиков. Пара счастлива, однако в ту же ночь на их пути возникает Вика, которая теперь заведует этим роддомом. С этого момента жизнь героев разделится на «до» и «после».

Сериал Материнское сердце от 18.09.2021 смотрите в 16:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.