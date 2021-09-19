Ромео и Джульетта из Черкасс: смотреть 9-10 серии онлайн (эфир от 17.09.2021)

19 сентября 2021 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ромео и Джульетта из Черкасс: смотреть 9-10 серии онлайн (эфир от 17.09.2021)
Ромео и Джульетта из Черкасс: смотреть 9-10 серии онлайн (эфир от 17.09.2021)
пресс-служба

17 сентября на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 9 и 10 серии сериала Ромео и Джульетта из Черкасс. 9 и 10 серии сериала Ромео и Джульетта из Черкасс смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 9 серии сериала Ромео и Джульетта из Черкасс: Рома и Юля выбирают ведущего на свадьбу, а их родители – пытаются доказать молодым, что именно они уже придумали самую веселую развлекательную программу. Толя Капуленко поразит молодых конкурсами, а супруги Монтенко – латинскими танцами. Чьё же творчество выберут влюбленные на свой праздник – решит творческая дуэль двух семей в «Ромео и Джульетта из Черкасс».

9 серию сериала Ромео и Джульетта из Черкасс смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Смотрите в 10 серии сериала Ромео и Джульетта из Черкасс: Рома и будущий тесть будут пытаться породниться, но у каждого из них своя цель. Папа Юли хочет показать кто главнее, а украинский Ромео – ждет подходящий момент, чтобы рассказать, что они с Юлей не беременны. А у Юли, тем временем, тоже будет спецзадание – поделиться этой новостью с родителями Ромы. Что из этого получится – смотри в новой серии «Ромео и Джульетта из Черкасс».

10 серию сериала Ромео и Джульетта из Черкасс смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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