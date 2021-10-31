Пес 6 сезон: смотреть онлайн 16 серию

На канале ICTV и на нашем сайте tv.ua вышла 16 серию сериала Пес 6 сезон. 16 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 16 серии сериала Пес-6

В 16 серии 6 сезона сериала Пес собаки загрызли насмерть своего хозяина. Экспертиза показала, что овчаркам кололи вещество, которое повышает агрессию. Сначала в убийстве заподозрили ветеринара, которого погибший хозяин уволил, а также жену. Как оказалось, она давно ненавидела мужа и постоянно изменяла ему. Но следствие становится более запутанным, когда у главных подозреваемых, на самом деле, не нашлось мотивов, способных заставить пойти на убийство… Кто же и за что натравил собак на своего хозяина? Будут разбираться Максимов и его верный друг!

16 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.