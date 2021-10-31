Пес 6 сезон: смотреть онлайн 17 серию

31 октября 2021 14:44 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Пес 6 сезон: смотреть онлайн 17 серию
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 17 серию
пресс-служба канала ICTV

На канале ICTV и на нашем сайте tv.ua вышла 17 серию сериала Пес 6 сезон. 17 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 17 серии сериала Пес-6

В 17 серии 6 сезона сериала Пес на заброшенной территории строители нашли мертвого мужчину. Он погиб от глубоких ножевых ран. По словам строителей, это место очень странное и, скорее всего, проклятое, поэтому здесь крайне редко можно встретить людей. Кто же убил мужчину? Или в этом случае действительно замешана мистика? В запутанном деле предстоит разобраться Максу и Псу!

17 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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