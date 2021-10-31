Пес 6 сезон: смотреть онлайн 18 серию

На канале ICTV и на нашем сайте tv.ua вышла 18 серию сериала Пес 6 сезон. 18 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 18 серии сериала Пес-6

Киллер, переодевшись бомжем, готовиться выполнить заказ, но сам становиться жертвой — его сначала сбивает антикварный автомобиль, а затем следует контрольный выстрел в голову. Следователям предстоит выяснить, что произошло. Тем временем Гнездилов соревнуется с Псом в мастерстве быть незаметным, а Леонидов во всем подражает Максу, что очень настораживает Лену.

18 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.