Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

15 ноября 2021 11:22 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
пресс-служба канала ICTV

30 августа на канале ICTV вышла 3 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 3 серию 2 сезона сериала Вскрытие на tv.ua.

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Смотрите в 3 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

Работники мотосалона нашли отрубленную голову владельца салона в кофре. Судмедэкспертиза установила, что голова находится там уже неделю и ее отделяли от тела короткой пилочкой. Следователи предположили, что это могло быть послание, или же это страшное преступление совершил психически больной человек. Позже под подозрением оказались производители кофров. Кто же причастен к смерти бизнесмена и за что его так жестоко наказали?

3 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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