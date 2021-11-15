Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

30 августа на канале ICTV вышла 4 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 4 серию 2 сезона сериала Вскрытие на tv.ua.

Смотрите в 4 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

В 4 серии Олег решился уйти из бюро и даже написал заявление на увольнение. Параллельно он поднимает дело об исчезновении Инги Вилкас, которое закрыли еще полгода назад. Олег не верит, что это было обычное ДТП и не зря! В процессе расследования выяснилось, что на месте аварии был еще один свидетель, которого раньше не допросили. Выяснит ли Гончар, что же случилось с его бывшей напарницей? И почему он так решительно настроен покинуть любимую работу?

4 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.