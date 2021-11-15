Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

6 сентября на канале ICTV вышла 5 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 5 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

Смотрите в 5 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

В 5 серии на озере нашли тело тренера по плаванию, к ноге которого был привязан якорь. По словам местного участкового, этот якорь принадлежит активисту Гришку, который боролся против застройки территорий. Мог ли профессиональный пловец быть причастным к незаконным схемам строительства и за это поплатиться жизнью?

5 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.