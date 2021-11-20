Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 7 серию

6 сентября на канале ICTV вышла 7 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 7 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

Смотрите в 7 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

В 7 серии у беременной женщины начинаются схватки в авто скорой помощи. Из-за чрезмерного кровотечения, она не доезжает до больницы и умирает на месте. Впоследствии выяснилось, что перед этим беременную нашли в лесу охотники. Им не удалось оказать первую помощь, поэтому и вызвали скорую. Кроме того, в теле умершей была найдена пуля ... Кто и за что хотел убить беременную женщину?

7 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.