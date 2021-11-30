Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 11 серию

13 сентября на канале ICTV вышла 11 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 11 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

Смотрите в 11 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

В спортивном зале трагически скончался молодой человек. Штанга упала ему на грудь, в результате чего смерть наступила моментально. Также судмедэкспертиза показала, что в крови погибшего был яд. Именно это и стало причиной трагической смерти во время занятия. Теперь следователям предстоит выяснить, каким образом яд оказался в теле спортсмена и кто за этим стоит?

11 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.