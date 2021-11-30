Пес 6 сезон: смотреть онлайн 24 серию от 28.10.2021

28 октября на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua вышла 24 серию сериала Пес 6 сезон. 24 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 24 серии сериала Пес-6

В 24 серии 6 сезона сериала Пес трагически завершился модельный показ. Прямо во время финального выхода была убита модель, упавшим сверху прожектором. В ходе следствия выяснилось, что винты прожектора были раскручены, а это значит, что кто-то спланировал убийство модели. Неужели это жестокая месть конкуренток? Как всегда предстоит выяснить нашим героям - Максу и Псу!

24 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.