Пес 6 сезон: смотреть онлайн 24 серию от 28.10.2021

30 ноября 2021 17:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Пес 6 сезон: смотреть онлайн 24 серию от 28.10.2021
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 24 серию от 28.10.2021
пресс-служба канала ICTV

28 октября на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua вышла 24 серию сериала Пес 6 сезон. 24 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 24 серии сериала Пес-6

В 24 серии 6 сезона сериала Пес трагически завершился модельный показ. Прямо во время финального выхода была убита модель, упавшим сверху прожектором. В ходе следствия выяснилось, что винты прожектора были раскручены, а это значит, что кто-то спланировал убийство модели. Неужели это жестокая месть конкуренток? Как всегда предстоит выяснить нашим героям - Максу и Псу!

24 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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