Пес 6 сезон: смотреть онлайн 26 серию от 02.11.2021

2 ноября на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua вышла 26 серию сериала Пес 6 сезон. 26 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 25 серии сериала Пес-6

герои берутся за расследование об убийстве автомеханика Василия Марновского. Его тело обнаружил родной брат и сразу же вызвал подозрения. Дело в том, что недавно умер отец братьев, а это значит, что могла начаться жестокая борьба за наследство. Неужели ради денег можно убить родного брата? Кроме этого, Гнездилов хочет завести домашнее животное и вместе расследовать дела, как Максимов и Пес. Неужели он решиться завести собаку?

25 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.