Детский телохранитель: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 07.12.2021)

5 декабря 2021 19:23 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Детский телохранитель: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 07.12.2021)
Детский телохранитель: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 07.12.2021)
пресс-служба канала Украина

7 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 серия сериала Детский телохранитель. 3 серию сериала Детский телохранитель смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Сюжет сериала Детский телохранитель: Главный герой сериала, бывший спецназовец Тарас, устраивается в элитное агентство, которое предоставляет услуги по охране детей состоятельных родителей. На боевых заданиях для Тараса было все очень просто, но в мирной жизни найти общий язык с детьми – настоящее испытание на стойкость. Тарасу необходимо не просто устранить угрозу жизни ребенка, но и вместе с его родителями решить более глубокие проблемы, которые привели к опасной ситуации. Любовный треугольник, глубокие переживания и тщательно охраняемые тайны приводят к неожиданным выводам. Яркая пара полицейских – капитан Мурза и младший лейтенант Вася не дают расслабиться Тарасу, усложняя работу. Но в результате сами же попадают в курьезные истории.

3 серию сериала Детский телохранитель смотрите 7 декабря в 17:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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