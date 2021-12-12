Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 19 серию

12 декабря 2021 15:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 19 серию
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 19 серию
пресс-служба канала ICTV

27 сентября на канале ICTV вышла 19 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 18 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

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Смотрите в 19 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

В Олега Гончара появился персональный маньяк. На его имя кто-то отправил 7 коробок с замороженными частями человеческого тела. На каждой из них была изображена буква. Если их сложить вместе, образуется слово "виновен". Впоследствии было найдено еще одно тело с таким же посланием ... Кто же отправил Олегу Гончару такой жуткий сюрприз? Между тем, Олег все больше намекает Яне на то, чтобы она не спешила съезжать с квартиры. Неужели чувства еще живы?

19 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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