Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 21 серию

11 октября на канале ICTV вышла 21 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 21 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

Смотрите в 21 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

Олег Гончар берется за расследование убийства бывшего напарника. Мужчина сообщил жене, что его похитили и попросил выполнить условия преступников. Несмотря на то, что все было выполнено - жертву не отпустили, а убили и сожгли тело. Кто и за что убил коллегу Олега Гончара? Между тем, Яна получила приглашение на свидание от бывшего мужа, но все испортил Илья. Неужели Олегу и Яне так и не суждено больше быть вместе?

21 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.